До 31 октября 2023 года Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" продолжает прием заявок на участие в конкурсе "Старший по дому — надежный партнер". Его цель — определить наиболее эффективных председателей советов многоквартирных домов и продемонстрировать их наилучшие практики в управлении жилым фондом. На данный момент в энергокомпанию поступило 9 заявок.

Напомним, данный конкурс проходит с 1 сентября по 15 декабря 2023 года. Стать участниками могут председатели советов МКД, чьи жители имеют прямые договоры с АО "ЭнергосбыТ Плюс". Среди основных критериев оценки — своевременная оплата коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы в МКД, а также активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, например, переход на электронные квитанции.

"Председатели советов многоквартирных домов выступают посредниками между ресурсоснабжающей организацией, обслуживающей организацией и жильцами. Наша общая задача — обеспечить комфорт и уют в домах горожан. Ее успешное решение во многом зависит от грамотной работы управдомов. В рамках профессионального конкурса мы поддержим самых грамотных и ответственных и отметим их ценными призами", — отметила директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Елена Тимшина.

Для участия в конкурсе необходимо направить свою заявку на почту samara@esplus.ru. После этого всем участникам будет предоставлен период с 1 ноября до 15 декабря, когда каждый из них сможет проявить свои организаторские таланты. Итоги конкурса "Старший по дому — надежный партнер" будут подведены в конце 2023 года. Следить за его новостями можно на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" — samara.esplus.ru.