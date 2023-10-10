"СамАрт" приглашает на спектакль по мотивам произведений Андрея Платонова

14 октября 2023 года в 18:00 в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" пройдет премьера спектакля "Возвращение" (16+).

Заглавное произведение — рассказ "Возвращение" Андрея Платонова, одного из самых блестящих писателей ХХ века, — история о герое, который вернулся с Великой Отечественной войны. Четыре года Алексей Иванов не был дома: гвардии капитаном он прослужил всю войну. На родине его ожидали жена и двое детей, но в дороге — встретилась двадцатилетняя одинокая Маша, и он все откладывал радостный и тревожный час свидания с семьей. Жена Люба работала на кирпичном заводе, только по ночам бывала с детьми, и когда муж вернулся, стеснялась его. Что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения… А так важно, чтобы герой вернулся не только к семье, но и к самому себе.

Спектакль СамАрта — это не военная драма, а рассказ о жизни человека, который вышел в путь и будет долго возвращаться. "Возвращение" — дебютная для Самары работа режиссера Галины Зальцман. Выпускница режиссерского факультета Театрального института им. Б. Щукина (курс Юрия Погребничко) и магистратуры Школы-студии МХАТ (под руководством Виктора Рыжаков), Галина Зальцман ставила спектакли в РАМТе, "Современнике", МХТ им. А. П. Чехова, Театре на Васильевском, театрах Орла, Сарова, Барнаула, Тобольска, Нижнего Новгорода и др. Постановка Зальцман "Я нанял убийцу" (Шарыповский драматический театр) получила специальную премию жюри "Золотой Маски-2021".

Над сценографией спектакля "Возвращение" работает художник Семен Пастух. Более 10 лет Семен Семенович служил главным художником Санкт-Петербургского Малого театра оперы и балета, оформлял спектакли в Нью-Йорке, Осло, Токио, Сеуле, Тель-Авиве, Софии, Будапеште. Семен Пастух — трижды лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска", лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит". В решении сценографии перед художником стоит задача точного попадания в ощущение Платонова, в его постапокалиптический взгляд на мир, передача пронзительной правды автора. Эскизы костюмов в небытовом ключе создает художник Марина Евдоченкова. Музыку для постановки пишет самарский композитор Василий Тонковидов.

Перед началом спектакля, в 17:30 лекцию об Андрее Платонове прочтет Ксения Аитова, театровед, критик, журналист, эксперт Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска", Независимого фестиваля молодой драматургии "Любимовка" и арт-директор Международного конкурса пьес русскоязычных драматургов "Ремарка".