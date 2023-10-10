"СамАрт" приглашает на спектакль по мотивам произведений Андрея Платонова

14 октября 2023 года в 18:00 в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" пройдет премьера спектакля "Возвращение" (16+).
Заглавное произведение — рассказ "Возвращение" Андрея Платонова, одного из самых блестящих писателей ХХ века, — история о герое, который вернулся с Великой Отечественной войны. Четыре года Алексей Иванов не был дома: гвардии капитаном он прослужил всю войну. На родине его ожидали жена и двое детей, но в дороге — встретилась двадцатилетняя одинокая Маша, и он все откладывал радостный и тревожный час свидания с семьей. Жена Люба работала на кирпичном заводе, только по ночам бывала с детьми, и когда муж вернулся, стеснялась его. Что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения… А так важно, чтобы герой вернулся не только к семье, но и к самому себе.
Спектакль СамАрта — это не военная драма, а рассказ о жизни человека, который вышел в путь и будет долго возвращаться. "Возвращение" — дебютная для Самары работа режиссера Галины Зальцман. Выпускница режиссерского факультета Театрального института им. Б. Щукина (курс Юрия Погребничко) и магистратуры Школы-студии МХАТ (под руководством Виктора Рыжаков), Галина Зальцман ставила спектакли в РАМТе, "Современнике", МХТ им. А. П. Чехова, Театре на Васильевском, театрах Орла, Сарова, Барнаула, Тобольска, Нижнего Новгорода и др. Постановка Зальцман "Я нанял убийцу" (Шарыповский драматический театр) получила специальную премию жюри "Золотой Маски-2021".
Над сценографией спектакля "Возвращение" работает художник Семен Пастух. Более 10 лет Семен Семенович служил главным художником Санкт-Петербургского Малого театра оперы и балета, оформлял спектакли в Нью-Йорке, Осло, Токио, Сеуле, Тель-Авиве, Софии, Будапеште. Семен Пастух — трижды лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска", лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит". В решении сценографии перед художником стоит задача точного попадания в ощущение Платонова, в его постапокалиптический взгляд на мир, передача пронзительной правды автора. Эскизы костюмов в небытовом ключе создает художник Марина Евдоченкова. Музыку для постановки пишет самарский композитор Василий Тонковидов.
Перед началом спектакля, в 17:30 лекцию об Андрее Платонове прочтет Ксения Аитова, театровед, критик, журналист, эксперт Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска", Независимого фестиваля молодой драматургии "Любимовка" и арт-директор Международного конкурса пьес русскоязычных драматургов "Ремарка".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.