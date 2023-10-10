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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Чапаевске построят производство оборудования для нефтяных скважин

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал трехстороннее соглашение с новым инвестором и главой администрации Чапаевска о создании нового производства.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Инициатор проекта намерен построить на территории опережающего развития "Чапаевск" производство оборудования для нефтяных скважин. Будущее предприятие заместит импортное оборудование и восполнит дефицит деталей, возникший из-за введения санкций.

Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для бизнеса — ключевые направления в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. "Механизмом привлечения инвестиций является выделение территорий опережающего развития (ТОР). В них для инвесторов создается особый налоговый режим. Кроме Тольятти, удалось добиться создания такой площадки в Чапаевске. Еще недавно там была большой проблемой суточная миграция. ТОР создали, работодатели пришли, и теперь возможностей для трудоустройства в городе существенно больше", — отмечал в своем Послании глава региона.

Благодаря реализации проекта в экономику города будет дополнительно привлечено почти 30 млн рублей.

"Темпы развития делового климата в Самарской области опережают средние значения в ПФО и стране в целом. По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в регионе составили почти 450 млрд рублей, — акцентировал Дмитрий Богданов. — Каждому инвестору мы предоставляем возможность выбрать инвестплощадку, специальный налоговый режим, подобрать необходимые инструменты поддержки. Инвесторы ценят наш подход и выбирают Самарскую область для реализации своих проектов", — добавил министр.

В настоящее время в федеральный реестр включены 12 резидентов ТОР "Чапаевск". Они уже инвестировали 4 млрд. рублей, создали более 1,5 тысяч рабочих мест.

В Самарской области также действует ТОР "Тольятти". В настоящее время в федеральный реестр включены 65 резидентов тольяттинской ТОР. Они уже инвестировали в свои проекты 29,2 млрд рублей и создали 9200 рабочих мест.

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