В Чапаевске построят производство оборудования для нефтяных скважин

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал трехстороннее соглашение с новым инвестором и главой администрации Чапаевска о создании нового производства.
Инициатор проекта намерен построить на территории опережающего развития "Чапаевск" производство оборудования для нефтяных скважин. Будущее предприятие заместит импортное оборудование и восполнит дефицит деталей, возникший из-за введения санкций.
Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для бизнеса — ключевые направления в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. "Механизмом привлечения инвестиций является выделение территорий опережающего развития (ТОР). В них для инвесторов создается особый налоговый режим. Кроме Тольятти, удалось добиться создания такой площадки в Чапаевске. Еще недавно там была большой проблемой суточная миграция. ТОР создали, работодатели пришли, и теперь возможностей для трудоустройства в городе существенно больше", — отмечал в своем Послании глава региона.
Благодаря реализации проекта в экономику города будет дополнительно привлечено почти 30 млн рублей.
"Темпы развития делового климата в Самарской области опережают средние значения в ПФО и стране в целом. По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в регионе составили почти 450 млрд рублей, — акцентировал Дмитрий Богданов. — Каждому инвестору мы предоставляем возможность выбрать инвестплощадку, специальный налоговый режим, подобрать необходимые инструменты поддержки. Инвесторы ценят наш подход и выбирают Самарскую область для реализации своих проектов", — добавил министр.
В настоящее время в федеральный реестр включены 12 резидентов ТОР "Чапаевск". Они уже инвестировали 4 млрд. рублей, создали более 1,5 тысяч рабочих мест.
В Самарской области также действует ТОР "Тольятти". В настоящее время в федеральный реестр включены 65 резидентов тольяттинской ТОР. Они уже инвестировали в свои проекты 29,2 млрд рублей и создали 9200 рабочих мест.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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