"Тольяттиазот" провел корпоративный турнир по мини-футболу

"Тольяттиазот" организовал корпоративные соревнования по мини-футболу, в которых приняли участие более 60 сотрудников предприятия — представители аварийно-спасательных формирований, ремонтного цеха № 26, агрегата по производству аммиака № 6, производства карбамида, а также команда компании "Реакционные трубы".

Традиционный осенний турнир "Тольяттиазота" по мини-футболу состоял из 11 матчей. По итогам всех игр победителями стали спортсмены агрегата по производству аммиака № 6. Серебро досталось команде № 1 производства карбамида, бронзовый призер — сборная цеха № 26.

Участники соревнований были отмечены в таких номинациях, как "Лучший защитник" (слесарь-ремонтник Андрей Моисеев), "Лучший вратарь" (оператор ДПУ Дмитрий Каблуков) и "Лучший нападающий" (оператор ДПУ Кирилл Смирнов).

"Спорт — важная часть корпоративной культуры "Тольяттиазота". Предприятие всегда ответственно подходит к организации спортивных мероприятий. ТОАЗ ежемесячно устраивает различные корпоративные соревнования и предоставляет сотрудникам площадки для регулярных тренировок для поддержания хорошей физической формы", — прокомментировал председатель профкома ПАО "ТОАЗ" Дмитрий Назин.