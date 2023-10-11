Самарский театр оперы и балета приглашает на оперу "Пиковая дама"

Представление в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича пройдет 25 октября (12+).
"Пиковая дама" Петра Чайковского — визитная карточка российского оперного наследия, одна из немногих русскоязычных опер, закрепившихся в международном репертуаре. Любовь и азарт, роковая тайна и жертвующая спокойной жизнью страсть — повесть Пушкина, написанная в стиле светского анекдота, на оперной сцене перевоплотилась в трагедию из екатерининских времен, которая потрясает психологической правдивостью воспроизведения мыслей и чувств героев, их надежд, страданий и гибели, яркостью картин эпохи.
Опера Чайковского стала новым словом не только в творчестве самого композитора, но и в развитии всей русской оперы. Никому из русских композиторов прежде не удавалось достигнуть такой силы драматического воздействия и глубины проникновения в самые потаенные уголки человеческой души, раскрыть сложный мир подсознательного, безотчетно движущего нашими действиями и поступками.
Дирижер спектакля — художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.
Режиссер-постановщик — Михаил Панджавидзе.
Художник-постановщик — Елена Соловьева.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.