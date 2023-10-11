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Театр Культура

Самарский театр оперы и балета приглашает на оперу "Пиковая дама"

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представление в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича пройдет 25 октября (12+).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

"Пиковая дама" Петра Чайковского — визитная карточка российского оперного наследия, одна из немногих русскоязычных опер, закрепившихся в международном репертуаре. Любовь и азарт, роковая тайна и жертвующая спокойной жизнью страсть — повесть Пушкина, написанная в стиле светского анекдота, на оперной сцене перевоплотилась в трагедию из екатерининских времен, которая потрясает психологической правдивостью воспроизведения мыслей и чувств героев, их надежд, страданий и гибели, яркостью картин эпохи.

Опера Чайковского стала новым словом не только в творчестве самого композитора, но и в развитии всей русской оперы. Никому из русских композиторов прежде не удавалось достигнуть такой силы драматического воздействия и глубины проникновения в самые потаенные уголки человеческой души, раскрыть сложный мир подсознательного, безотчетно движущего нашими действиями и поступками.

Дирижер спектакля — художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

Режиссер-постановщик — Михаил Панджавидзе.

Художник-постановщик — Елена Соловьева.

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