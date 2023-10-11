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Государство и Бизнес Экономическая политика

Развивай Самарскую область: представители власти и бизнеса обсудили меры поддержки туристических инвестпроектов

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 октября, на площадке регионального центра "Мой бизнес" прошла бизнес-сессия "Туризм и инвестиции: развивай Самарскую область!". Представители областного правительства, предприниматели и инвесторы обсудили ключевые вопросы развития туризма в регионе, в том числе меры поддержки отраслевых инвестиционных проектов. Темы встречи собрали полный зал участников — более 120 предпринимателей региона.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Организатором события выступило областное минэкономразвития и Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

"Наша губерния стала интересной и для туристов. В прошлом году внутренний турпоток в регионе превысил 2,5 миллиона человек", — отмечал Губернатор Дмитрий Азаров в своем Послании депутатам и жителям губернии.

Привлекательность Самарской области для туристов становится решающим фактором для инвесторов с планами по созданию новых туристических объектов. Этому также способствуют условия, созданные для бизнеса в регионе.

"Сегодня мы видим, как растет спрос на внутренний туризм, а вместе с ним растет привлекательность региона — Самарская область заботится об инфраструктуре и современных туробъектах, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Инвесторам с проектами в сфере туризма мы готовы подобрать земельный участок, инструменты финансовой поддержки, льготный налоговый режим, а также сопроводить на всех этапах реализации их планов", — пояснил Дмитрий Богданов.

В ходе бизнес-сессии врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов рассказал о грантовой поддержке туристических проектов. В 2023 году регион поддержал 78 проектов, а средний размер гранта составил 3,8 млн рублей.

"Более 90% тех объектов, которые образуют туристический продукт в Самарской области — это объекты коммерческого сектора, бизнеса, преимущественно малого и среднего предпринимательства, и именно эти объекты находятся в особом фокусе нашей поддержки. Для этого уже не первый год действует грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, которой сегодня активно пользуются наши предприниматели", — отметил Артур Абдрашитов.

Гранты сегодня можно получить по самым разным направлениям: благоустройство пляжей, строительство модульных объектов размещения, создание электронных путеводителей, развитие инфраструктуры национального туристического маршрута и др.

Предприниматель и основатель эко-парка "Маламут-Лэнд", председатель комитета по туризму "Опоры России" Нина Туринцева подчеркнула важность подобных диалогов бизнеса и власти. "Такие встречи помогают решить многие волнующие предпринимателей вопросы, — отметила она. — Когда мы начинали, такие мероприятия не проводились. Сегодня я рада за всех, кто стоит на старте в туристическом бизнесе".

Событие состоялось в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Туризм и индустрия гостеприимства".

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