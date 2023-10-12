Самарские чиновники объяснили, почему нужно вырубать деревья на ул. Куйбышева

Представители департамента городского хозяйства и экологии рассказали, почему необходимо вырубать деревья на ул. Куйбышева.

"В департамент от неравнодушных жителей неоднократно приходили сообщения по поводу ликвидации зеленых насаждений на ул. Куйбышева из-за работ по техническому перевооружению тепловых сетей. Хотим прокомментировать данную перекладку и судьбу деревьев,. В свое время отопление в исторической части города, в том числе, в домах на ул. Куйбышева, было печным, - рассказали чиновники. - Шло время, в дома провели центральное отопление, под дорогой проложили теплотрассу (в иных местах ее провести было невозможно из-за сложившейся исторической застройки). Вдоль улицы были высажены и деревья, чтобы улучшить облик города и экологию".

Со временем степень износа данной теплотрассы на ул. Куйбышева повышалась, менялось и действующее законодательство в сфере эксплуатации инженерных коммуникаций, уточнили в департаменте.

"В 2023 году было принято решение провести модернизацию теплосетей на ул. Куйбышева для улучшения качества подачи тепла потребителям. Однако в зону проведения земляных работ попали и деревья, их пришлось снести. Ведь в соответствии с действующим законодательством произрастание зеленых насаждений в охранной зоне тепловых сетей запрещено, так как охранная зона тепловых сетей установлена как один из видов зон с особыми условиями использования территорий: развитая корневая система деревьев может задеть трубы — и последствия такого соседства могут быть непредсказуемыми и даже опасными. Более того, жизнеспособность растений в зоне тепловых сетей очень низка, даже при регулярном поливе корневая система обезвожена, что приводит к высыханию, - констатировали сотрудники ведомства. - Однако, учитывая, что улица Куйбышева является туристическим центром и местом притяжения не только жителей, но и гостей города, она, конечно, не может остаться без зелени. Поэтому в настоящее время на улице Куйбышева подготовлены кашпо, а в весенний период в них будет выполнена высадка зеленых насаждений".