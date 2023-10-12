Самарский театр оперы и балета представит на фестивале в Москве оперу для детей "Репка"

14 октября на малой сцене Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича представит оперу для детей "Репка" (0+).
В один день пройдут сразу три показа.
Либретто Рустама Сагдиева по мотивам русского фольклора. Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов, режиссер-постановщик — Татьяна Наумова.
Фестиваль "Видеть музыку" пройдЕт с 8 сентября по 13 декабря в Москве и объединит участников со всей страны. В программе детские и студенческие программы, научно-практическая конференция ассоциации музыкальных театров, публичные дискуссии.
"Участие в фестивале — это возможность поделиться своим творчеством с новой зрительской аудиторией. Я желаю коллективу театра вдохновения, удачного выступления и громких аплодисментов" — пожелала участникам врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.
Проект реализуется с использованием гранта президента РФ, предоставленного президентским фондом культурных инициатив.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.