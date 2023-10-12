Самарский театр оперы и балета представит на фестивале в Москве оперу для детей "Репка"

14 октября на малой сцене Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича представит оперу для детей "Репка" (0+).

В один день пройдут сразу три показа.

Либретто Рустама Сагдиева по мотивам русского фольклора. Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов, режиссер-постановщик — Татьяна Наумова.

Фестиваль "Видеть музыку" пройдЕт с 8 сентября по 13 декабря в Москве и объединит участников со всей страны. В программе детские и студенческие программы, научно-практическая конференция ассоциации музыкальных театров, публичные дискуссии.

"Участие в фестивале — это возможность поделиться своим творчеством с новой зрительской аудиторией. Я желаю коллективу театра вдохновения, удачного выступления и громких аплодисментов" — пожелала участникам врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.

Проект реализуется с использованием гранта президента РФ, предоставленного президентским фондом культурных инициатив.