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Театр Культура

Самарский театр оперы и балета представит на фестивале в Москве оперу для детей "Репка"

МОСКВА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 октября на малой сцене Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича представит оперу для детей "Репка" (0+).

В один день пройдут сразу три показа.

Либретто Рустама Сагдиева по мотивам русского фольклора. Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов, режиссер-постановщик — Татьяна Наумова.

Фестиваль "Видеть музыку" пройдЕт с 8 сентября по 13 декабря в Москве и объединит участников со всей страны. В программе детские и студенческие программы, научно-практическая конференция ассоциации музыкальных театров, публичные дискуссии.

"Участие в фестивале — это возможность поделиться своим творчеством с новой зрительской аудиторией. Я желаю коллективу театра вдохновения, удачного выступления и громких аплодисментов" — пожелала участникам врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.

Проект реализуется с использованием гранта президента РФ, предоставленного президентским фондом культурных инициатив.

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