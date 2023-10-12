Жителя Тольятти задержали за избиение матери

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в избиении матери. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
К группе вневедомственной охраны, патрулировавшей Автозаводский район, обратился мужчина. Он рассказал, что слышал женские крики с просьбой о помощи из квартиры на ул. Юбилейной. Рядом с подъездом патрульные увидели пожилую женщину на костылях. 66-летняя тольяттинка сказала, что ее избил сын.
Подозреваемого задержали неподалеку, вину он не отрицал. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".