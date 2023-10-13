Футболист "Крыльев Советов" Александр Солдатенков сыграл за сборную России

В четверг, 12 октября, национальная сборная России на стадионе "Динамо" им. Льва Яшина встречалась со сборной Камеруна.

Защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков вышел на поле в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Юрий Горшков и Роман Евгеньев остались на скамейке запасных.

Встреча завершилась победой сборной России со счетом 1:0.

Следующий матч сборная России сыграет с Кенией 16 октября в Турции на стадионе "Титаник Мардан". Начало — в 20:00 по самарскому времени.