Футболист "Крыльев Советов" Александр Солдатенков сыграл за сборную России

В четверг, 12 октября, национальная сборная России на стадионе "Динамо" им. Льва Яшина встречалась со сборной Камеруна.
Защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков вышел на поле в стартовом составе и провел на поле весь матч.
Юрий Горшков и Роман Евгеньев остались на скамейке запасных.
Встреча завершилась победой сборной России со счетом 1:0.
Следующий матч сборная России сыграет с Кенией 16 октября в Турции на стадионе "Титаник Мардан". Начало — в 20:00 по самарскому времени.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?