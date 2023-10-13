Благодаря нацпроекту "Производительность труда" "Электрощит Самара" увеличил количество производимой продукции

В "Электрощит Самара" на площадке "Русский трансформатор" подведены первые итоги внедрения методик бережливого производства. Шесть месяцев участия в национальном проекте позволили предприятию сократить время протекания процесса на 52,3% и снизить запасы незавершенного производства на 14,1%. При этом увеличить выработку на 55,1%.

Напомним, что национальный проект "Производительность труда", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, направлен на улучшение производственных процессов и повышение эффективности труда. По поручению губернатора Дмитрия Азарова ведется системная работа с предприятиями по включению их в национальный проект. Более 160 предприятий Самарской области улучшают процессы на производстве.

"Электрощит Самара" активно участвует в этой инициативе. Компания является высокотехнологичным предприятием и крупнейшим российским производителем электротехнического оборудования в сегменте 0,4–220 кВ.

В реализации национального проекта "Электрощит Самара" помогает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК). Практическое применение методик бережливого производства осуществлялось на участке производства трансформаторов ТМГ. Данные трансформаторы широко применяются для энергообеспечения потребителей различных сфер народного хозяйства, промышленности или бытового сектора.

"Использование основных методик бережливого производства, таких как картирование, диаграмма спагетти и стандартизированная работа, способствовали достижению значимых результатов. Нельзя не отметить заинтересованность и активное участие руководства предприятия и рабочей группы. Без которых достигнутый эффект мог быть меньше", — рассказал о ходе реализации проекта эксперт РЦК Илья Арискин.

В целом за счет достигнутых показателей на участке производства трансформаторов ТМГ количество произведенной продукции в месяц увеличилось на 36,7%.

"Весной этого года "Электрощит Самара" вошел в число участников национального проекта "Производительность труда". Задачи по увеличению выпуска трансформаторов, которые мы ставили перед собой полгода назад, были амбициозными и непростыми. Но мы с самого начала верили в успех, прошли этот путь и получили достойные показатели по увеличению объемов производства трансформаторов. Важно, что мы достигли этого роста именно за счет производительности труда. Для нас это первый этап, и уже в октябре мы планируем дальнейшее развитие проекта, поставив перед собой задачу еще на треть увеличить наши производственные возможности по масляным трансформаторам, чтобы удовлетворить спрос в 2024 году. Всей команде профессионалов, как со стороны компании Электрощит Самара, так и РЦК, с уверенностью можно дать самую высокую оценку за весомый вклад в развитие нашего предприятия. Нам вместе удалось не только достигнуть цели по росту объемов производства, но и заложить фундамент для дальнейшего развития, освоив новые инструменты повышения операционной эффективности. Останавливаться на достигнутом мы точно не будем!", — говорит Владимир Семченков, заместитель генерального директора по качеству и сервису "Электрощит Самара".

Опыт, полученный в рамках пилотного проекта, будет передан другим подразделениям предприятия, чтобы поддержать дальнейшее внедрение методик бережливого производства и способствовать улучшению производительности труда в компании.