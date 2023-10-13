Учителям и медработникам сел Самарской области компенсируют расходы за электричество

Правительство Самарской области направило на рассмотрение в губдуму проект закона, в соответствии с которым для некоторых категорий граждан, проживающих в сельской местности, будут введены меры соцподдержки. Новелла касается компенсации коммунальных расходов за электроэнергию.
В соответствии с проектом закона изменения вносятся в региональный закон "О мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Самарской области".
В пояснительной записке отмечается, что с 1 января 2005 года отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в селах и поселках городского типа, предоставляются меры соцподдержки (в виде компенсации) по оплате жилья и коммунальных услуг за счет средств областной казны. Компенсацией могут воспользоваться специалисты государственной ветеринарной службы РФ, медицинские, педагогические, социальные, а также работники учреждений культуры.
"Так, компенсация расходов за электроснабжение специалистам ветслужбы предоставляется в размере 100% платы по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, - отмечается в документе. - Вместе с тем, у медицинских, педагогических работников, сотрудников учреждений культуры данная услуга рассчитывается в размере 30%. При этом у медработников и специалистов учреждений культуры данная мера соцподдержки предоставляется по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, а у педработников рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг без применения нормативов потребления, что приводит к социальной несправедливости".
"Законопроектом предлагается предоставлять сельским медицинским, педагогическим работникам, а также работникам учреждений культуры компенсацию расходов за электричество в размере 100% платы, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг в части электроснабжения, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления", - сообщили авторы проекта.
Сегодня получателями компенсации являются 8456 медицинских работников, 16441 педагогический работник, 1993 работников учреждений культуры.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.