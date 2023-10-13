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Законотворчество Власть и политика

Учителям и медработникам сел Самарской области компенсируют расходы за электричество

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области направило на рассмотрение в губдуму проект закона, в соответствии с которым для некоторых категорий граждан, проживающих в сельской местности, будут введены меры соцподдержки. Новелла касается компенсации коммунальных расходов за электроэнергию.

В соответствии с проектом закона изменения вносятся в региональный закон "О мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Самарской области".

В пояснительной записке отмечается, что с 1 января 2005 года отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в селах и поселках городского типа, предоставляются меры соцподдержки (в виде компенсации) по оплате жилья и коммунальных услуг за счет средств областной казны. Компенсацией могут воспользоваться специалисты государственной ветеринарной службы РФ, медицинские, педагогические, социальные, а также работники учреждений культуры.

"Так, компенсация расходов за электроснабжение специалистам ветслужбы предоставляется в размере 100% платы по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, - отмечается в документе. - Вместе с тем, у медицинских, педагогических работников, сотрудников учреждений культуры данная услуга рассчитывается в размере 30%. При этом у медработников и специалистов учреждений культуры данная мера соцподдержки предоставляется по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, а у педработников рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг без применения нормативов потребления, что приводит к социальной несправедливости".

"Законопроектом предлагается предоставлять сельским медицинским, педагогическим работникам, а также работникам учреждений культуры компенсацию расходов за электричество в размере 100% платы, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг в части электроснабжения, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления", - сообщили авторы проекта.

Сегодня получателями компенсации являются 8456 медицинских работников, 16441 педагогический работник, 1993 работников учреждений культуры.

Гид потребителя

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