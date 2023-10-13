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Государство и Бизнес Экономическая политика

В региональном Гарантийном фонде начал работать консультационный центр

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гарантийный фонд Самарской области займется комплексным консультированием и сопровождением бизнес-проектов в части финансовых мер господдержки. Центр станет точкой входа не только для субъектов МСП, но и для представителей крупного бизнеса. Сотрудники организации смогут подобрать для каждого проекта оптимальные льготные финансовые инструменты, действующие на уровне региона и инструменты господдержки от федеральных институтов развития.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Консультационный центр создан по поручению врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

"Мы постоянно работаем над созданием лучших условий для ведения бизнеса в Самарской области: расширяем инфраструктуру, внедряем новые меры поддержки, помогаем предпринимателям в привлечении федеральных инструментов. Новый консультационный центр позволит представителям бизнеса в формате "одного окна" узнавать о существующих возможностях финансирования своих проектов и получать сопровождение на всех этапах прохождения процедуры", — рассказал Дмитрий Богданов.

Условия для развития бизнеса в регионе создаются благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

О повышении информированности бизнеса о действующих инструментах господдержки неоднократно говорил Губернатор Дмитрий Азаров.

Консультационный центр будет работать на площадке регионального центра "Мой бизнес".

"При работе с каждым клиентом консультационного центра мы будем оценивать проект, исходя из его параметров, и подбирать те инструменты, которые будут наиболее комфортны для его реализации, — рассказала генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области Юлия Красина. — Наша задача — помочь представителю бизнеса получить необходимое финансирование, будь то банки по льготным государственным программам, или федеральные институты развития: Фонд развития промышленности, Фонд развития моногородов, Корпорация МСП и другие организации".

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