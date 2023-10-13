В региональном Гарантийном фонде начал работать консультационный центр

Гарантийный фонд Самарской области займется комплексным консультированием и сопровождением бизнес-проектов в части финансовых мер господдержки. Центр станет точкой входа не только для субъектов МСП, но и для представителей крупного бизнеса. Сотрудники организации смогут подобрать для каждого проекта оптимальные льготные финансовые инструменты, действующие на уровне региона и инструменты господдержки от федеральных институтов развития.
Консультационный центр создан по поручению врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.
"Мы постоянно работаем над созданием лучших условий для ведения бизнеса в Самарской области: расширяем инфраструктуру, внедряем новые меры поддержки, помогаем предпринимателям в привлечении федеральных инструментов. Новый консультационный центр позволит представителям бизнеса в формате "одного окна" узнавать о существующих возможностях финансирования своих проектов и получать сопровождение на всех этапах прохождения процедуры", — рассказал Дмитрий Богданов.
Условия для развития бизнеса в регионе создаются благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
О повышении информированности бизнеса о действующих инструментах господдержки неоднократно говорил Губернатор Дмитрий Азаров.
Консультационный центр будет работать на площадке регионального центра "Мой бизнес".
"При работе с каждым клиентом консультационного центра мы будем оценивать проект, исходя из его параметров, и подбирать те инструменты, которые будут наиболее комфортны для его реализации, — рассказала генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области Юлия Красина. — Наша задача — помочь представителю бизнеса получить необходимое финансирование, будь то банки по льготным государственным программам, или федеральные институты развития: Фонд развития промышленности, Фонд развития моногородов, Корпорация МСП и другие организации".
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей