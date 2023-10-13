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Футбол Спорт

Футболист "Крыльев" Егор Карпицкий дебютировал за сборную Беларуси

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Футболист "Крыльев Советов" Егор Карпицкий дебютировал за сборную Беларуси в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 против сборной Румынии.

Егор вышел на замену в компенсированное время.

Встреча со сборной Румынии завершилась вничью — 0:0.

Следующий отборочный матч белорусы сыграют 15 октября против сборной Швейцарии в Санкт-Галлене.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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