Никита Салтыков сыграл за молодежную сборную U-21

В пятницу, 13 октября, молодежная сборная встречалась с бразильской командой "Палмейрас". Полузащитник "Крыльев Советов" Никита Салтыков вышел в стартовом составе и был заменен на 68 минуте.



Встреча завершилась победой молодежной сборной России — 3:1.

Следующий матч молодежка сыграет 14 октября с командой "Сантос". Начало — в 16:00 по самарскому времени.