Никита Салтыков сыграл за молодежную сборную U-21

В пятницу, 13 октября, молодежная сборная встречалась с бразильской командой "Палмейрас". Полузащитник "Крыльев Советов" Никита Салтыков вышел в стартовом составе и был заменен на 68 минуте.
Встреча завершилась победой молодежной сборной России — 3:1.
Следующий матч молодежка сыграет 14 октября с командой "Сантос". Начало — в 16:00 по самарскому времени.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?