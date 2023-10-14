Футболист "Крыльев Советов" Егор Карпицкий дебютировал за сборную Беларуси в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 против сборной Румынии. Егор вышел на замену в компенсированное время.

Встреча со сборной Румынии завершилась вничью — 0:0.

Следующий отборочный матч белорусы сыграют 15 октября против сборной Швейцарии в Санкт-Галлене.