В Тольятти рецидивист избил сожительницу-собутыльницу

В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 41-летней местной жительницы с тяжелыми травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

Полицейские опросили в больнице потерпевшую, которая пояснила, что распивала спиртные напитки с сожителем, в какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина избил ее и ушел из дома.

"Скорую помощь" вызвала мать потерпевшей, которой злоумышленник по телефону сообщил, что "дочь упала и не встает".

Ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса местный 38-летний житель пояснил, что "просто толкнул" ударившую его женщину. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело.

По ходатайству органа предварительного следствия судом подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.