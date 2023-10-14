Амар Рахманович забил гол за сборную Боснии и Герцеговины

В пятницу, 13 октября, прошел матч между сборными Лихтенштейна и Боснии и Герцеговины в рамках отборочного этапа Евро-2024.

Полузащитник "Крыльев Советов" Амар Рахманович вышел в стартовом составе, забил на 13 минуте гол, который стал дебютным для игрока за боснийцев, и провел на поле весь матч.



Встреча завершилась победой сборной Боснии и Герцеговины — 2:0. В понедельник, 16 октября, боснийская сборная примет Португалию.