В самарском театре "Город" представят премьеру - "Где ты, Ланцелот?"

В пятницу, 20 октября в 18:30, самарский театр "Город" (пр. Ленина, 14А) представит премьеру спектакля "Где ты, Ланцелот?" (16+). Об этом сообщили в пресс-службе театра. Спектакль создан по мотивам пьесы Евгения Шварца "Дракон".

Режиссером постановки выступил Семен Гуськов. В ролях: Егор Кротов, Егор Самсонов, Никита Дьяков, Светлана Антонова, Роман Гарбузов, Дмитрий Смирнов, Дарья Котова, Варвара Львова, Арина Сапфирова.



"400 лет назад в сильном городе поселился дракон, наложил на город дань, забрал себе весь людской свет. В городе погасли фонари, люди забыли о любви. Они живут во мраке, однако во дворце дракона всегда яркое торжество. Молодую девушку, ещё верующую в свет, счастье и свободу, дракон выбирает избранницей и забирает себе. Никто не осмелиться бросить вызов дракону. Но в этом городе таинственным образом появляется единственный герой — Ланцелот, желающий спасти души людей, пробудить в них жизнь. Преодолевая страх и сомнения, герой обретает силу, исходящую из его сердца. Ланцелот проникается судьбой горожан, он мечтает освободить и тех, кто потерял надежду и веру в лучшее. Так в мире, где свет и тьма сражаются за власть, отвага и любовь побеждают страх и ненависть, открывая путь к новой эре процветания, жизни и свободе", - проанонсировали организаторы.

Продолжительность: 1 час 30 минут.