В самарском театре "Город" представят премьеру - "Где ты, Ланцелот?"

В пятницу, 20 октября в 18:30, самарский театр "Город" (пр. Ленина, 14А) представит премьеру спектакля "Где ты, Ланцелот?" (16+). Об этом сообщили в пресс-службе театра. Спектакль создан по мотивам пьесы Евгения Шварца "Дракон".
Режиссером постановки выступил Семен Гуськов. В ролях: Егор Кротов, Егор Самсонов, Никита Дьяков, Светлана Антонова, Роман Гарбузов, Дмитрий Смирнов, Дарья Котова, Варвара Львова, Арина Сапфирова.
"400 лет назад в сильном городе поселился дракон, наложил на город дань, забрал себе весь людской свет. В городе погасли фонари, люди забыли о любви. Они живут во мраке, однако во дворце дракона всегда яркое торжество. Молодую девушку, ещё верующую в свет, счастье и свободу, дракон выбирает избранницей и забирает себе. Никто не осмелиться бросить вызов дракону. Но в этом городе таинственным образом появляется единственный герой — Ланцелот, желающий спасти души людей, пробудить в них жизнь. Преодолевая страх и сомнения, герой обретает силу, исходящую из его сердца. Ланцелот проникается судьбой горожан, он мечтает освободить и тех, кто потерял надежду и веру в лучшее. Так в мире, где свет и тьма сражаются за власть, отвага и любовь побеждают страх и ненависть, открывая путь к новой эре процветания, жизни и свободе", - проанонсировали организаторы.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.