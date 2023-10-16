Тольяттинец устал жить с больной матерью и забил ее до смерти

Тольяттинские полицейские задержали 35-летнего сотрудника автомойки после смерти его матери. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
58-летнюю пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами. Женщина, которая из-за болезни имела ограниченные возможности здоровья, рассказала, что ее избил сын, ухаживавший за ней. Пока шло расследование, женщина скончалась от полученных травм.
Мужчину задержали, он признал вину и рассказал, что не сдержал эмоций, потому что было тяжело жить в одной комнате с больной матерью. В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть").
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".