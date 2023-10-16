Тольяттинец устал жить с больной матерью и забил ее до смерти

Тольяттинские полицейские задержали 35-летнего сотрудника автомойки после смерти его матери. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

58-летнюю пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами. Женщина, которая из-за болезни имела ограниченные возможности здоровья, рассказала, что ее избил сын, ухаживавший за ней. Пока шло расследование, женщина скончалась от полученных травм.

Мужчину задержали, он признал вину и рассказал, что не сдержал эмоций, потому что было тяжело жить в одной комнате с больной матерью. В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть").