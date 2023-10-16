Программист из Тольятти перевел мошенникам 2 млн рублей

В Тольятти 28-летний инженер-программист стал жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчине написал неизвестный в мессенджере и предложил подзаработать на биржевой платформе. Программист заинтересовался и по инструкции незнакомца делал стартовые взносы. За несколько дней положил на счет около 2 млн руб., а когда захотел получить прибыль, денег уже не было.

После этого тольяттинец обратился в полицию.