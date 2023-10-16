Программист из Тольятти перевел мошенникам 2 млн рублей

В Тольятти 28-летний инженер-программист стал жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчине написал неизвестный в мессенджере и предложил подзаработать на биржевой платформе. Программист заинтересовался и по инструкции незнакомца делал стартовые взносы. За несколько дней положил на счет около 2 млн руб., а когда захотел получить прибыль, денег уже не было.
После этого тольяттинец обратился в полицию.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".