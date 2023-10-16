Команда КВН Самарского филиала "Т Плюс" вышла в финал Лиги трудовой молодежи

В минувшие выходные энергетическая команда КВН Самарского филиала ПАО "Т Плюс" — "Градусы" — приняла участие в полуфинальной игре Лиги трудящейся молодежи. В итоге наибольшее количество баллов набрали энергетики и сборная Самарского отделения профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ "Уголок Чудес", что обеспечило их выход в финал.
Напомним, что команда "Градусы" компании "Т Плюс" дебютировала в Лиге трудовой молодежи Клуба веселых и находчивых Самарской области в 2022 году. В прошлом сезоне "Градусы" дошли до финала и оказались в пятерке сильнейших. В составе сборной — сотрудники исполнительной дирекции, Самарской ГРЭС и подразделений "ЭнергосбыТ Плюс".
За право выйти в финал, помимо энергетиков, боролись сразу шесть команд: "Уголок Чудес" (Самарское отделение профсоюза работников АПК РФ), "Коллаборацкие жуки" (пгт Суходол), "ЗАВОДные барышни" (ПАО "ОДК Кузнецов"), "В отряде" (студенческие отряды Самарской области), "SKIF" (профсоюзная организация обучающихся Самарского государственного медицинского университета) и "Профпригодны" (АО "АВТОВАЗ"). Участники соревновались в двух конкурсах: "Приветствие" и "Видео". В итоге "Градусы" завоевали 1 место, набрав максимальные 9,1 балла.
Финальная игра Лиги трудовой молодежи-2023 с участием энергетиков группы "Т Плюс" пройдет 9 декабря 2023 года.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!