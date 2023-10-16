Сотрудники "Т Плюс" приняли участие в экологической акции в Тольятти

Сотрудники Самарского филиала ПАО "Т Плюс" приняли участие в восстановлении леса в Тольятти. Мероприятие прошло в рамках федеральной акции "Деревья — городам Т Плюс".

К экологической акции присоединились сотрудники Тольяттинской ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа и Тольяттинских тепловых сетей с членами семей. Их поддержали коллеги из Самары, Сызрани и АО "ЭнергосбыТ Плюс". Около 200 волонтеров энергокомпании высадили 5 тысяч сеянцев сосны на территории Тольяттинского лесничества. В общей сложности восстановление леса прошло на 4 гектарах.

"Энергетики традиционно вносят свой вклад в экологию региона. Межрегиональная акция проходит уже во всех городах присутствия компании. За последние годы мы высадили свыше 95 000 сеянцев сосны и березы на 28 гектарах леса", — отметил заместитель директора Самарского филиала "Т Плюс" по экономике и финансам Дмитрий Смородинов.

Напомним, что в 2022 году в "Т Плюс" утверждена ESG-стратегия для устойчивого развития регионов присутствия. В ее основе лежит решение экологических, социальных и управленческих проблем, благодаря чему бизнес улучшает жизнь клиентов и своих сотрудников.