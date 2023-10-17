Самарский театр драмы присоединится ко всероссийской акции "Ночь искусств"

4 ноября Самарский академический театр драмы присоединится ко Всероссийской акции "Ночь искусств" (16+), сообщает пресс-служба театра.
В 19:00 на экспериментальной сцене лекцию "Горький в театре Горького" прочитает Ольга Журчева — доктор филологических наук, профессор кафедры литературы, журналистики и методики обучения Самарского государственного социально-педагогического университета, член Союза театральных деятелей РФ и Союза журналистов РФ.
Лекция обещает быть увлекательным предисловием к премьере драмы Максима Горького "Дети солнца" (16+), которая состоится 17 и 18 ноября на большой сцене театра драмы.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.