Самарский театр драмы присоединится ко всероссийской акции "Ночь искусств"

4 ноября Самарский академический театр драмы присоединится ко Всероссийской акции "Ночь искусств" (16+), сообщает пресс-служба театра.

В 19:00 на экспериментальной сцене лекцию "Горький в театре Горького" прочитает Ольга Журчева — доктор филологических наук, профессор кафедры литературы, журналистики и методики обучения Самарского государственного социально-педагогического университета, член Союза театральных деятелей РФ и Союза журналистов РФ.

Лекция обещает быть увлекательным предисловием к премьере драмы Максима Горького "Дети солнца" (16+), которая состоится 17 и 18 ноября на большой сцене театра драмы.