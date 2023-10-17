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Театр Культура

Тольяттинский театр "Колесо" оснастили современным оборудованием

ТОЛЬЯТТИ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский драматический театр "Колесо" им. Г. Б. Дроздова в рамках нацпроекта "Культура" оснастили звуковым, световым и проекционным оборудованием, сообщает пресс-служба регионального минкульта.

В рамках национального проекта "Культура" учреждение приобрело звуковой пульт, колонки, мониторы, микрофоны. Значительно пополнился парк прожекторов, установлен новый современный световой пульт. Театр закупил лазерный проектор с линзами дальнего и ближнего фокусирования.

Качественное звуковое, световое и проекционное оборудование — это необходимые составляющие современной театральной постановки. С их помощью режиссеры могут воплотить свои задуманные живые образы, создать звуковую и световую палитру спектакля. Оборудование смонтировано и осваивается специалистами учреждения.

 

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