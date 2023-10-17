Тольяттинский театр "Колесо" оснастили современным оборудованием

Тольяттинский драматический театр "Колесо" им. Г. Б. Дроздова в рамках нацпроекта "Культура" оснастили звуковым, световым и проекционным оборудованием, сообщает пресс-служба регионального минкульта.
В рамках национального проекта "Культура" учреждение приобрело звуковой пульт, колонки, мониторы, микрофоны. Значительно пополнился парк прожекторов, установлен новый современный световой пульт. Театр закупил лазерный проектор с линзами дальнего и ближнего фокусирования.
Качественное звуковое, световое и проекционное оборудование — это необходимые составляющие современной театральной постановки. С их помощью режиссеры могут воплотить свои задуманные живые образы, создать звуковую и световую палитру спектакля. Оборудование смонтировано и осваивается специалистами учреждения.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.