Игрок "Крыльев" Амар Рахманович провел матч за сборную Боснии и Герцеговины

В понедельник, 16 октября, прошел матч между сборными Боснии и Герцеговины и Португалии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2024.
Футболист "Крыльев Советов" Амар Рахманович вышел в стартовом составе и был заменен после перерыва.
Матч завершился победой сборной Португалии — 5:0.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?