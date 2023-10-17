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Государство и Бизнес Экономическая политика

Продлен прием заявок на участие в конкурсе "Мой добрый бизнес"

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 14 ноября социальные предприниматели и некоммерческие организации могут присоединиться к числу участников Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Заявку можно подать на сайте moybusiness2024.guu.ru или в одном из центров "Мой бизнес" Самарской области. Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Поддержка социальных проектов бизнеса и НКО — один из приоритетов в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. По инициативе главы региона возобновлен конкурс грантов для социально-ориентированных НКО, действует широкий перечень инструментов поддержки для предпринимателей, состоящих в реестре социальных.

"Инициативные команды, реализующие социально-значимые проекты, находятся в фокусе нашего особого внимания, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы проводим для них конкурсы грантов, консультируем, обучаем, сопровождаем информационно — все это помогает расти и развиваться как социальному бизнесу, так и некоммерческим организациям. Участие в конкурсе позволит им представить свои практики, обменяться опытом, почерпнуть идеи коллег из других регионов и использовать их в дальнейшей работе", — перечислил Дмитрий Богданов.

Конкурс проходит в восьми номинациях:

  • Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;
  • Лучший проект в сфере социального обслуживания;
  • Лучший проект сфере дополнительного образования и воспитания детей;
  • Лучший проект в культурно-просветительской сфере;
  • Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
  • Лучший проект в сфере социального туризма;
  • Лучший проект в сфере разработки технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества;
  • Лучший проект в сфере обеспечения занятости, социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Также предусмотрены специальные номинации: "Социальный проект без границ" от АО "Российский экспортный центр" и "Лучший социальный проект года в области сохранения и развития народных художественных промыслов" от Ассоциации "Народные художественные промыслы России".

До 14 ноября идет прием заявок на участие в региональном этапе конкурса. С января по апрель 2024 года запланировано проведение межрегионального этапа. До 31 мая 2024 года пройдет федеральный этап конкурса.

Победители будут объявлены в ходе торжественной церемонии награждения.

Организатор мероприятия — Минэкономразвития РФ, федеральный оператор конкурса — ФГБОУ ВО "Государственный университет управления".

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