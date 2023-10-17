Продлен прием заявок на участие в конкурсе "Мой добрый бизнес"

До 14 ноября социальные предприниматели и некоммерческие организации могут присоединиться к числу участников Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес".
Заявку можно подать на сайте moybusiness2024.guu.ru или в одном из центров "Мой бизнес" Самарской области. Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Поддержка социальных проектов бизнеса и НКО — один из приоритетов в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. По инициативе главы региона возобновлен конкурс грантов для социально-ориентированных НКО, действует широкий перечень инструментов поддержки для предпринимателей, состоящих в реестре социальных.
"Инициативные команды, реализующие социально-значимые проекты, находятся в фокусе нашего особого внимания, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы проводим для них конкурсы грантов, консультируем, обучаем, сопровождаем информационно — все это помогает расти и развиваться как социальному бизнесу, так и некоммерческим организациям. Участие в конкурсе позволит им представить свои практики, обменяться опытом, почерпнуть идеи коллег из других регионов и использовать их в дальнейшей работе", — перечислил Дмитрий Богданов.
Конкурс проходит в восьми номинациях:
- Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;
- Лучший проект в сфере социального обслуживания;
- Лучший проект сфере дополнительного образования и воспитания детей;
- Лучший проект в культурно-просветительской сфере;
- Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
- Лучший проект в сфере социального туризма;
- Лучший проект в сфере разработки технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества;
- Лучший проект в сфере обеспечения занятости, социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.
Также предусмотрены специальные номинации: "Социальный проект без границ" от АО "Российский экспортный центр" и "Лучший социальный проект года в области сохранения и развития народных художественных промыслов" от Ассоциации "Народные художественные промыслы России".
До 14 ноября идет прием заявок на участие в региональном этапе конкурса. С января по апрель 2024 года запланировано проведение межрегионального этапа. До 31 мая 2024 года пройдет федеральный этап конкурса.
Победители будут объявлены в ходе торжественной церемонии награждения.
Организатор мероприятия — Минэкономразвития РФ, федеральный оператор конкурса — ФГБОУ ВО "Государственный университет управления".
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей