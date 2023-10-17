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Общество

Возле самарских военкоматов установят видеокамеры

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вблизи зданий военных комиссариатов и военно-призывных комиссий Самарской области будут установлены системы видеонаблюдения. На все работы, от создания документации до подключения их к аппаратно-программному комплексу "Безопасный город", в общей сложности выделено более 37 млн рублей. Об этом было заявлено на заседании комитета Самарской губернской думы по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи во вторник, 17 октября.

Руководитель регионального департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков представил депутатам доклад о ходе реализации госпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области" на 2014–2025 годы.

Финансирование программы составит более 1,8 млрд рублей, на 1 октября 2023 года освоено 42% выделенных средств, при этом до конца года исполнение должно составить почти 95% от плана.

Мероприятия программы включают в себя контракт на сумму порядка 4 млн рублей по подготовке проектно-сметной и рабочей документации для АПК "Безопасный город" — по т.н.правоохранительному сегменту вблизи военных комиссариатов и военно-призывных пунктов будут размещены 53 камеры, которые уже оплачены.

Также заключен контракт на сумму более 33 млн рублей на создание объектов видеонаблюдения вблизи военных комиссариатов. Уже подготовлена проектно-сметная и рабочая документация АПК "Безопасный город", основанная на системе видеонаблюдения.

Кроме того, в 2023 году намечено создание системы вызова оперативных служб с переходом на отечественное программное обеспечение, на что выделено порядка 13 млн рублей, и создание сети подвижной цифровой радиосвязи (более 3 млн рублей).

На создание и внедрение аппаратно-программных комплексов выделено порядка 330 млн рублей, в рамках этого мероприятия субсидируется ГКУ "Безопасный регион". В настоящее время осуществляется установка 10 видеокамер системы "Безопасный город" вблизи зданий Самарского энергетического колледжа, 5 видеокамер в Самаре и 31 камеры в Тольятти.

Заключен контракт на специальное программное обеспечение для Центров обработки данных в Самаре и Тольятти, с организацией для них каналов связи. Приобретается оборудование для обработки данных Центра оперативного реагирования в Самаре, где будут автоматизированы рабочие места единых дежурных и диспетчерских служб.

Предусмотрены субсидии на оплату услуг по предоставлению, обработке и хранению информации о нарушениях общественной безопасности и правопорядка на территории области, в сумме 24 млн рублей. В рамках этого заключен контракт на обеспечение работы системы биометрической идентификации, куда предоставляются потоки с 2 тысяч камер, расположенных на панелях многоквартирных домов.

Муниципальным образованиям предоставляются субсидии на ремонт отделений почтовой связи. Всего заключено четыре соглашения с муниципалитетами на сумму 6,9 млн рублей. Отремонтированы восемь почтовых отделений в различных районах области.

Также проводится модернизация информационных систем и развитие информационной безопасности структур электронного правительства Самарской области (на это выделено более 10 млн рублей) и ряд других мероприятий.

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Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....

васильев григорий 28 сентября 2023 05:47 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.

Restor Александр 27 сентября 2023 14:02 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!

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