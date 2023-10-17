"Т Плюс" провел экологическую акцию в Ленинском районе Самары

Сотрудники ПАО "Т Плюс" высадили 20 пирамидальных тополей на ул. Галактионовской в Самаре. Мероприятие прошло в рамках федеральной экологической акции "Деревья — городам Т Плюс" и при поддержке администрации Ленинского внутригородского района.
Выбор места высадки неслучаен: здесь проходит туристический маршрут для гостей города. Прежде здесь располагались только кустарниковые насаждения, а в будущем улицу украсят стройные тополя, не формирующие пух.
"Для нас важно не только обеспечить надежное теплоснабжение жителей региона, но и создать комфортную городскую среду. В этой связи мы ежегодно инициируем высадку саженцев деревьев в городах присутствия компании", — отметил заместитель директора по экономике и финансам Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Дмитрий Смородинов.
Напомним, что компания "Т Плюс" с 2017 года вносит значительный вклад в озеленение парков и восстановление лесов Самарской области. Только в прошлом году энергетики провели масштабные высадки деревьев в поселке Чкаловский Кировского района, Саду памяти рядом со стадионом "Солидарность Арена", а также на Самарской площади. В целом за 6 лет сотрудники "Т Плюс" высадили более 95 тысяч сеянцев сосны и березы на более 28 гектарах леса в Тольятти, Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!