"ЭнергосбыТ Плюс" вручил смартфон победителю акции "Офис в кармане" из Сызрани

Сотрудники АО "ЭнергосбыТ Плюс" наградили жителя Сызрани, вошедшего в тройку победителей второго этапа акции "Офис в кармане". Клиент энергокомпании оформил подписку на получение электронной квитанции и в качестве приза получил смартфон.

Напомним, что акция "Офис в кармане" проходила в Самарской области с 1 мая по 30 сентября 2023 года в два этапа. Главным ее условием был переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажного платежного документа. По итогам двух этапов компания определила 6 победителей: первые трое счастливчиков получили свои призы в июле 2023 года.

"На наш призыв принять участие в акции откликнулись свыше 34 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Уверена, в следующем году интерес к данной инициативе компании будет еще выше", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

В ближайшее время последний призовой смартфон будет вручен победителю акции из Тольятти. Следить за актуальными акциями Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте samara.esplus.ru/promo/.