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Семейная сага в "Баланс Towers": девелопер открыл программы рассрочки на светлые квартиры с мастер-спальнями

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Квартира — это просто вещь или место, где зарождаются традиции? И какая квартира подойдет идеально для семей — рассказываем в новом материале.

Фото: предоставлено ООО "Специализированный застройщик "СИГМА-СТРОЙ"

Семейная сага

Семейная сага — это красивая история разных поколений одной семьи длиною в жизнь. А квартира уже давно перестала быть просто вещью. С одной стороны современное жилье должно реформировать наш быт, с другой — сохранять традиции и ценности.

Девелопер проекта Жилые башни "Баланс Towers" позаботился о том, чтобы ваш дом со временем не стал "маленьким" и его размеры всегда соответствовали жизненным задачам всей вашей семьи. Ведь так важно, чтобы в доме, который вы выберете, захотело жить не одно поколение семьи, а для молодёжи он был модным. Поэтому Жилые башни "Баланс Towers" — это:

— эстетическая привлекательность и "инстагеничность" архитектурной концепции жилых башен и дизайн окружающей среды;

— высокий уровень качества и сервиса;

— надёжность и долговечность строительных материалов и инженерных решений;

— инвестиционный потенциал;

— эмоциональная привлекательность основных ценностей проекта.

— принцип открытых дверей: упрощенные условия входа в проект и доступные финансовые программы для каждого.

Девелопер проекта Жилые башни "Баланс Towers" открыл специальные условия на покупку семейных светлых квартир с мастер-спальнями по новой специальной программе "Семейная сага".

В предложение входит ТОП квартир, на покупку которых действует ТОП-10 специальных финансовых программ с разными видами рассрочек и уникальными условиями: от минимального первого взноса 780 тыс. рублей до ежемесячного платежа в размере 50 тыс. рублей.

Посмотрите, какие комфортные и светлые квартиры можно купить на специальных условиях!

Гардеробная и ванная в спальне

ТОП-10 специальных финансовых программ распространяются на светлые квартиры с мастер-спальнями, которые называют "квартирами в квартире". Например, вот такая квартира с двумя спальнями точно подарит независимость всем членам семьи: у детей и родителей есть свои просторные комнаты с ванной, чтобы можно было встречаться только в общей просторной кухне, которая служит гостиной. Здесь хватит места и для семейных праздников, и для веселых вечеринок. А для гостей, предусмотрен отдельный санузел.

Или вот такая просторная квартира с двумя спальнями, где у всех есть не только своя "закрытая" территория, но и лоджия, которую можно превратить в кабинет или устроить зимний сад. А можно просто поставить здесь столик и встречать рассвет с чашечкой кофе: все окна в квартире выходят на восток, поэтому отсюда открывается идеальный вид на рождение дня, а дома всегда светло и солнечно.

Следующий вариант — редкость и большая удача, можно сказать находка для большой семьи: квартира с четырьмя спальнями, в которой могут жить представители сразу трех поколений одной семьи, не создавая неудобств друг другу. А для шумных семейных ужинов и праздников есть отдельная гостиная и кухня-столовая для тех, кто любит готовить.

Чтобы обеспечить такой большой семье комфорт, в квартире предусмотрено несколько санузлов, большая кладовая и вместительная гардеробная. Обратите внимание — в этой квартире как минимум два окна в каждой комнате, что гарантирует не только отличный вид, но и большое количество солнечного света.

Выбирайте свою светлую квартиру с мастер-спальнями и ознакомьтесь с условиями программы по ссылке. Применить специальные финансовые условия программ поможет инвестспециалист проекта по телефону +7 (846) 205-51-51.

Под специальной рассрочкой понимается оплата покупки без начисления % при условии внесения 35% стоимости при заключении договора, оставшиеся 65% стоимости оплачиваются равными ежеквартальными платежами в течение двух лет. Рассрочку предоставляет Застройщик ООО "Специализированный застройщик "Сигма-Строй". Предложение ограничено. Не оферта. Застройщик — ООО" Специализированный застройщик "Сигма-Строй". Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ. Подробности на www.balancetowers.ru и по телефону отдела продаж: (846) 205-51-51.

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