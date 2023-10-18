"Навязывали кредиты": в Самаре начали суд над сотрудниками скандальной медицинской клиники "Александрия"

Суд Ленинского района Самары начал рассматривать масштабное уголовное дело об афере в местной клинике. Потерпевшими значатся сотни людей, на скамье подсудимых - порядка трех десятков человек. Как считают следователи, сотрудники клиники заманивали к себе людей и уговаривали оформить кредиты.

Напомним, на "Александрию" были жалобы в социальных сетях.

"Бабушка после приглашения по телефону сходила на процедуры и ушла с кредитом в 115 тысяч рублей. Написали претензии клинике, но они ведут себя нагло, смеются в лицо. На бесплатной диагностике бабушке навязывали операцию на венах и говорили, что если не сделает, то ноги ампутируют по частям. В результате диагностики ее заставили купить стельки за две тысячи рублей, чулки за четыре тысячи, приспособление для чулок за пять тысяч и ДНК-тест за 15 тысяч", - рассказывала в соцсетях Алена Смирнова.

Впрочем, среди 1,5 тыс. потерпевших - не только доверчивые пенсионеры, но и представители умственного труда. Предполагается, что с клиникой "Александрия" было связано несколько фирм: ООО "Голда", "Клиника современной медицины", "Европейский медицинский центр" и другие. Клиентам предлагали полный спектр медицинских услуг, косметологические процедуры и уход за телом.

Клиенты рассказывали, что их будто одурманивали и навязывали крупные кредиты. Расторгать договоры позже в клинике отказывались, многие должники обращались в суд.

27 февраля 2018 г. сюжет о самарской клинике "Александрия" был показан в программе "Ревизорро-Медицинно" федерального телеканала "Пятница". Представитель программы вышел из клиники с кредитом на 140 тыс. рублей. Мужчина также рассказал, что ему навязывали дорогие медуслуги. А в итоге якобы оказалось, что клиника и вовсе не должна заниматься медициной - лицензия имелась только на оказание косметологических услуг. Правоохранители начали проверку. Она закончилась возбуждением уголовного дела о мошенничестве.

Главный фигурант - основатель клиники Александр Чистяков. Ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей.

Некоторые фигуранты в период следствия признавали вину, но потом от показаний отказались. Другие сотрудники изначально утверждали, что качественно оказывали услуги. Например, бывшая жительница Лондона Елена Наумова рассказывала, что устроилась в "Александрию" в 2016 году. Она сообщала, что зарабатывала по 24-28 тыс. руб. в месяц. В ее обязанности входили тестирование людей на специальных аппаратах и рекомендация им полезных процедур. А потом "внезапно" в клинику пришли с обысками.

В августе 2022 года уголовное дело уже пытался начать рассматривать суд Октябрьского района Самары. Но потом было решено передать многотомные материалы на разбирательство по подсудности - в Ленинский район. Здесь 18 октября для десятков подсудимых и адвокатов пришлось выделить большой зал. Один из адвокатов сходу потребовал вернуть материалы на доследование. Среди прочих оснований юрист указал, якобы не уточнена общая сумма ущерба. После выступления защитника вдруг выяснилось, что не все обвиняемые целиком знают, в чем их обвиняют.

"Мне дали ознакомиться только с частью обвинения, которая касается меня. Сказали, что если дать в бумажном варианте все обвинение - его надо "КамАЗами вывозить", - сообщил суду один из обвиняемых.

Остальные "коллегу" поддержали - большинство обвиняемых говорят, что им дали только относящуюся к ним часть обвинения в электронном виде - на флешке. Не у всех эти файлы целиком открылись. В итоге встал вопрос о том, чтобы предоставить участникам процесса возможность ознакомиться со всеми документами. Дальнейшее разбирательство отложили на 31 октября.