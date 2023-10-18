Граждан из аварийного соцжилья разрешат переселять в другие муниципалитеты

В Самарской области предложили расширить границы, в пределах которых можно переселять граждан по договору социального найма. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Самарской губернской думы во вторник, 17 октября.
Региональный закон "О жилище" предлагается дополнить следующей формулировкой: "При наличии согласия в письменной форме граждан по решению органа местного самоуправления муниципального образования по месту их жительства жилое помещение может быть предоставлено в другом населенном пункте на территории того же муниципального образования".
Сейчас, согласно действующему закону, жилое помещение муниципального жилищного фонда должно предоставляться гражданам по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта.
Инициатором поправок выступил думский комитет по строительству, транспорту и автомобильным дорогам. Проект разработан в целях приведения регионального закона в соответствие с действующим федеральным законодательством, куда аналогичные изменения были внесены в июле этого года.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.