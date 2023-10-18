Граждан из аварийного соцжилья разрешат переселять в другие муниципалитеты

В Самарской области предложили расширить границы, в пределах которых можно переселять граждан по договору социального найма. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Самарской губернской думы во вторник, 17 октября.

Региональный закон "О жилище" предлагается дополнить следующей формулировкой: "При наличии согласия в письменной форме граждан по решению органа местного самоуправления муниципального образования по месту их жительства жилое помещение может быть предоставлено в другом населенном пункте на территории того же муниципального образования".

Сейчас, согласно действующему закону, жилое помещение муниципального жилищного фонда должно предоставляться гражданам по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта.

Инициатором поправок выступил думский комитет по строительству, транспорту и автомобильным дорогам. Проект разработан в целях приведения регионального закона в соответствие с действующим федеральным законодательством, куда аналогичные изменения были внесены в июле этого года.