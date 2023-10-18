Жителя Тольятти будут судить за незаконное использование товарного знака "АвтоВАЗа"

В Тольятти мировой суд рассмотрит уголовное дело о незаконном использовании товарного знака АО "АВТОВАЗ". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии дознания, в августе 2021 г. и в июле 2022 г. местный житель приобрел в Москве контрафактные запчасти для разных автомобилей АвтоВАЗа. Этот товар мужчина продавал в торговой точке ООО "Управляющая компания "Рынок-Ставр" на ул. Новозаводской в Тольятти. Нанесенный автопроизводителю ущерб составил 4 млн рублей.