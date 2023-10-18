Жителя Тольятти будут судить за незаконное использование товарного знака "АвтоВАЗа"

В Тольятти мировой суд рассмотрит уголовное дело о незаконном использовании товарного знака АО "АВТОВАЗ". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии дознания, в августе 2021 г. и в июле 2022 г. местный житель приобрел в Москве контрафактные запчасти для разных автомобилей АвтоВАЗа. Этот товар мужчина продавал в торговой точке ООО "Управляющая компания "Рынок-Ставр" на ул. Новозаводской в Тольятти. Нанесенный автопроизводителю ущерб составил 4 млн рублей.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.