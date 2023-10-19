В Кировском районе Самары на сутки отключат холодную воду

В четверг, 19 октября, сотрудники "РКС-Самара" будут менять сразу восемь задвижек диаметром 200 и 400 мм на водоводе на пр. Карла Маркса.
Для этого будет временно отключено холодное водоснабжение по адресам:
— ул. Алма-Атинская, 76, 78, 80, 82, 82А;
— ул. Ташкентская, 77, 79, 83, 85, 87;
— пр. Карла Маркса, 455, 455А, 457, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 491А.
— ул. Черемшанская, 222, 224, 226, 228 230, 232, 234, 236, 238, 240 244, 244А, 246, 248, 250, 254, 256, 258.
Планируется провести работы с 10:00 19 октября до 06:00 20 октября. Жителям рекомендуется сделать запас воды. Также будет организован подвоз питьевой воды бойлерами: адреса будут меняться в течение дня.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!