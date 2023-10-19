В Кировском районе Самары на сутки отключат холодную воду

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В четверг, 19 октября, сотрудники "РКС-Самара" будут менять сразу восемь задвижек диаметром 200 и 400 мм на водоводе на пр. Карла Маркса.