В Тольятти у пассажира маршрутки нашли банку марихуаны

Тольяттинские полицейские задержали на КПП "Рубеж" 35-летнего жителя Шигонского района с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Автоинспекторы остановили маршрутный автобус для проверки документов и заметили, что один пассажир стал сильно нервничать. Мужчину решили досмотреть и нашли в его рюкзаке стеклянную банку с 67 г марихуаны.
Задержанный утверждал, что хранил наркотик для собственного употребления.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".