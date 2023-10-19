В Тольятти у пассажира маршрутки нашли банку марихуаны

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Тольяттинские полицейские задержали на КПП "Рубеж" 35-летнего жителя Шигонского района с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.