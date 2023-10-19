Бывший замглавы Самары Олег Ивахин мог уйти с должности из-за уголовного дела

В четверг, 19 октября, стало известно, что должность покинул заместитель главы Самары — руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин. Информация об этом уже появилась на сайте мэрии.
"Он покинул должность по собственному желанию. Назначен Андриянов Александр Вячеславович", — кратко пояснили в пресс-службе администрации города.
Меж тем ситуацию уже прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Вынужденная отставка замглавы Самары Олега Ивахина — впрямую связана с уголовным делом о превышении должностных полномочий, которое СК возбудил месяц назад по моему обращению. Речь идет о незаконных выплатах из бюджета подрядчикам, пользующимся особой любовью самарских властей. Все документы подписывал лично Ивахин", — сообщил парламентарий в соцсетях.
В постановлении о возбуждении уголовного дела речь идет о подписании допсоглашений между департаментом и ООО "ПСК". Решением Арбитражного суда Самарской области допсоглашения признаны недействительными. Предполагаемый ущерб составил более 20 млн рублей. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").
Напомним, ранее также стало известно, что под новое расследование попал экс-глава МП "Благоустройство" Евгений Садовников. По версии следствия, руководство муниципального предприятия в 2021–2022 гг. заключило соглашения с адвокатским бюро. Адвокаты должны были оказывать юридическую помощь директору и сотрудникам во время проверок и расследования по фактам хищения средств, выделенных на уборку города. Услуги юристов оплачивали со счета предприятия. Муниципальному предприятию нанесли ущерб более 1,5 млн рублей.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули