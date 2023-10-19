Бывший замглавы Самары Олег Ивахин мог уйти с должности из-за уголовного дела

В четверг, 19 октября, стало известно, что должность покинул заместитель главы Самары — руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин. Информация об этом уже появилась на сайте мэрии.

"Он покинул должность по собственному желанию. Назначен Андриянов Александр Вячеславович", — кратко пояснили в пресс-службе администрации города.

Меж тем ситуацию уже прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Вынужденная отставка замглавы Самары Олега Ивахина — впрямую связана с уголовным делом о превышении должностных полномочий, которое СК возбудил месяц назад по моему обращению. Речь идет о незаконных выплатах из бюджета подрядчикам, пользующимся особой любовью самарских властей. Все документы подписывал лично Ивахин", — сообщил парламентарий в соцсетях.

В постановлении о возбуждении уголовного дела речь идет о подписании допсоглашений между департаментом и ООО "ПСК". Решением Арбитражного суда Самарской области допсоглашения признаны недействительными. Предполагаемый ущерб составил более 20 млн рублей. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Напомним, ранее также стало известно, что под новое расследование попал экс-глава МП "Благоустройство" Евгений Садовников. По версии следствия, руководство муниципального предприятия в 2021–2022 гг. заключило соглашения с адвокатским бюро. Адвокаты должны были оказывать юридическую помощь директору и сотрудникам во время проверок и расследования по фактам хищения средств, выделенных на уборку города. Услуги юристов оплачивали со счета предприятия. Муниципальному предприятию нанесли ущерб более 1,5 млн рублей.