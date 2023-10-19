Тарифы на тепловую энергию, подготовка кадров и энергосбережение, инвестиционная привлекательность, импортозамещение и многие другие актуальные в связи с началом отопительного сезона в России темы были затронуты на встрече профессионалов отрасли, прошедшей в формате бизнес — завтрака "Котельная. Готовность круглый год", который состоялся в здании Торгово-Промышленной палаты Самарской области в четверг, 19 октября.
Организаторами мероприятия выступили Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области", ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз".
Во время завтрака состоялся живой разговор специалистов и партнеров сферы газо- и теплоснабжения предприятий ЖКХ и других отраслей промышленности. Участники подняли базовые вопросы отрасли и текущие проблемы подготовки и старта отопительного сезона, а также обсудили наиболее актуальные проблемы.
В настоящее время российский топливно-энергетический комплекс переживает этап структурной трансформации. Приоритетом данного процесса является достижение полного технологического суверенитета страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
В рамках деловой программы организаторы анонсировали форум — выставку "Теплогенерация — 2024" для производителей тепловой энергии Самарской области и поставщиков оборудования и услуг для котельных. Объединяющая экспертная площадка необходима отрасли для постановки вопросов, совместного решения проблем, установления связей и формирования профессионального сообщества.
В заключение встречи прошло торжественное награждение номинантов и победителей первого конкурса котельных малых городов и сельских поселений Самарской области "Надежное тепло".
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!