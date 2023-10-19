Тарифы на тепловую энергию, подготовка кадров и энергосбережение, инвестиционная привлекательность, импортозамещение и многие другие актуальные в связи с началом отопительного сезона в России темы были затронуты на встрече профессионалов отрасли, прошедшей в формате бизнес — завтрака "Котельная. Готовность круглый год", который состоялся в здании Торгово-Промышленной палаты Самарской области в четверг, 19 октября.

Организаторами мероприятия выступили Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области", ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз".

Во время завтрака состоялся живой разговор специалистов и партнеров сферы газо- и теплоснабжения предприятий ЖКХ и других отраслей промышленности. Участники подняли базовые вопросы отрасли и текущие проблемы подготовки и старта отопительного сезона, а также обсудили наиболее актуальные проблемы.

В настоящее время российский топливно-энергетический комплекс переживает этап структурной трансформации. Приоритетом данного процесса является достижение полного технологического суверенитета страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

В рамках деловой программы организаторы анонсировали форум — выставку "Теплогенерация — 2024" для производителей тепловой энергии Самарской области и поставщиков оборудования и услуг для котельных. Объединяющая экспертная площадка необходима отрасли для постановки вопросов, совместного решения проблем, установления связей и формирования профессионального сообщества.

В заключение встречи прошло торжественное награждение номинантов и победителей первого конкурса котельных малых городов и сельских поселений Самарской области "Надежное тепло".