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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" выберет лучшего председателя совета многоквартирного дома в Самарской области

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 31 октября 2023 года Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" продолжает прием заявок на участие в конкурсе "Старший по дому — надежный партнер". По его результатам будут определены 10 самых эффективных председателей советов многоквартирных домов, которые получат призы от энергетиков.

Напомним, данный конкурс проходит с 1 сентября по 15 декабря 2023 года. Стать участниками могут председатели советов МКД, чьи жители имеют прямые договоры с АО "ЭнергосбыТ Плюс". Среди основных критериев оценки своевременная оплата коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы в МКД, а также активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, например, переход на электронные квитанции. Для участия в конкурсе необходимо направить свою заявку на почту samara@esplus.ru.

"Цель данной акции — определить наиболее эффективных председателей советов многоквартирных домов и продемонстрировать их наилучшие практики в управлении жилым фондом. Самых грамотных и ответственных мы поощрим ценными призами", — отметила директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Елена Тимшина.

Итоги конкурса "Старший по дому — надёжный партнёр" будут подведены в конце 2023 года. Следить за его новостями можно на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.

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