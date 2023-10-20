"Акрон" крупно обыграл "Шинник"

ФК "Акрон" разгромил "Шинник" в пятом раунде Fonbet Кубка России — 3:0.
Тольяттинцы уверенно прошли дальше по турнирной сетке и в пятницу узнают своего следующего соперника.
"Акрон" (Тольятти): Сангаре, Бокоев, Данилкин, Савичев, Конюхов, Чудин, Погосов, Азаров, Килин, Данилин, Эльдарушев
"Шинник" (Ярославль): Вамбольт, Семёнов, Гузь, Валиахметов, Малыхин, Сухомлинов, Гащенков, Соколов, Зинков, Ставпец, Низамутдинов
Предупреждения: Конюхов (39, срыв атаки), Савичев (74, грубая игра).
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?