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Театр Культура

Самарский балет "Раймонда" вошел в лонг-лист премии "Золотая Маска"

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Балет "Раймонда" Самарского академического театра оперы и балета вошел в лонг-лист театральной премии "Золотая Маска".

Эксперты "Золотой Маски" включили балет на музыку Александра Глазунова, премьера которого состоялась в июне 2023 г., в перечень самых заметных спектаклей сезона 2022-2023.

Балетмейстер-постановщик — художественный руководитель балета Самарского театра, заслуженный артист России Юрий Бурлака. Дирижер-постановщик и дирижер спектакля — художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов. Художник-постановщик и художник по костюмам — народный художник России Вячеслав Окунев. Художник по свету — лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" (2018, 2019) Александр Наумов. Ассистенты балетмейстера-постановщика — Юлиана Малхасянц и Алексей Конкин, ассистент дирижера-постановщика — Алишер Бабаев, ассистент художника-постановщика — Александр Пырялин.

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