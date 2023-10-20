Самарский балет "Раймонда" вошел в лонг-лист премии "Золотая Маска"

Балет "Раймонда" Самарского академического театра оперы и балета вошел в лонг-лист театральной премии "Золотая Маска".
Эксперты "Золотой Маски" включили балет на музыку Александра Глазунова, премьера которого состоялась в июне 2023 г., в перечень самых заметных спектаклей сезона 2022-2023.
Балетмейстер-постановщик — художественный руководитель балета Самарского театра, заслуженный артист России Юрий Бурлака. Дирижер-постановщик и дирижер спектакля — художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов. Художник-постановщик и художник по костюмам — народный художник России Вячеслав Окунев. Художник по свету — лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" (2018, 2019) Александр Наумов. Ассистенты балетмейстера-постановщика — Юлиана Малхасянц и Алексей Конкин, ассистент дирижера-постановщика — Алишер Бабаев, ассистент художника-постановщика — Александр Пырялин.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.