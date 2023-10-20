Самарский балет "Раймонда" вошел в лонг-лист премии "Золотая Маска"

Балет "Раймонда" Самарского академического театра оперы и балета вошел в лонг-лист театральной премии "Золотая Маска".

Эксперты "Золотой Маски" включили балет на музыку Александра Глазунова, премьера которого состоялась в июне 2023 г., в перечень самых заметных спектаклей сезона 2022-2023.

Балетмейстер-постановщик — художественный руководитель балета Самарского театра, заслуженный артист России Юрий Бурлака. Дирижер-постановщик и дирижер спектакля — художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов. Художник-постановщик и художник по костюмам — народный художник России Вячеслав Окунев. Художник по свету — лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" (2018, 2019) Александр Наумов. Ассистенты балетмейстера-постановщика — Юлиана Малхасянц и Алексей Конкин, ассистент дирижера-постановщика — Алишер Бабаев, ассистент художника-постановщика — Александр Пырялин.