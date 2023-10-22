"Крыльев Советов" проиграли "Зениту" - 1:3

В воскресенье, 22 октября, в Санкт-Петербурге футболисты "Крыльев Советов" встретились с чемпионом страны "Зенитом".

Первыми забили хозяева поля на 53 минуте. На 65 минуте в ворота самарцев влетел второй мяч, но этот гол не засчитали из-за игры рукой. На 80 минуте "Зенит" забил еще один гол. На шестой минуте добавленного времени "Крылья" пропустили третий гол, а на седьмой — забили первый свой. Итоговый счет 1:3.

28 октября, в 17:30, на на "Солидарность Самара Арене" "Крылья Советов"сыграют с "Оренбургом".