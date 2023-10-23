Более 700 человек приняли участие в пятом Самарском инжиниринговом форуме

В технопарке "Жигулевская долина" прошел пятый Самарский инжиниринговый форум "Новые вызовы развития инжиниринга в РФ 2030: беспилотные авиационные системы, инженерные кадры, инфраструктура поддержки". В течение трех дней эксперты обсуждали направления развития российского инжиниринга, вопросы формирования инфраструктуры и подготовки специалистов.

В этом году основной акцент был сделан на развитие сферы беспилотных авиационных систем (БАС). Как отметил в своем приветственном адресе Губернатор Дмитрий Азаров, Самарская область активно включилась в эту работу. "Сегодня в регионе создаётся целый кластер беспилотной авиации, предполагающий полный цикл производства беспилотников: от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства, подготовки кадров, сервисного и технического обслуживания", — подчеркнул глава региона.

Участниками события стали более 700 человек. Форум прошел в гибридном офлайн-онлайн формате. В режиме видеоконференции к работе форума присоединялись представители Минпромторга РФ.

Первые два дня Форума прошли в конгресс-центре технопарка "Жигулёвская долина", третий день состоялся на площадке регионального центра "Мой бизнес 63" в Самаре.

"Не секрет, что Самарская область стала одним из трех регионов, в которых научно-производственные центры в сфере БАС будут создаваться в первую очередь. Мы работаем над этим, параллельно с запуском серийных производств беспилотников. Наша задача сегодня — создать институт развития, который бы позволял не только развивать бизнес, но и создавать центры компетенций мирового уровня в определенных направлениях, связанных с электродвигателями, винтами, драйверами", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В ходе дискуссионных треков и пленарных заседаний делегаты обсудили широкий спектр вопросов: работу инжиниринговых центров страны, кооперацию разработчиков, подготовку квалифицированных специалистов и др.

"Самарский университет им. Королева принял активное участие в форуме. На стенде университета мы представили наши разработки, в том числе в области искусственного интеллекта. В частности цифровая платформа аналитики на базе машинного обучения — нейросеть выявляет дефекты и повреждения зданий, сооружений, давая людям возможность принять решение об их ремонте или реконструкции. Кроме этого, на стенде мы представили учебно-тренировочный комплекс, предназначенный для подготовки пилотов дронов", — рассказал ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев.

Участники Форума смогли обменяться успешным практическим опытом, наладить полезные деловые контакты, всесторонне обсудить самые животрепещущие вопросы, связанные с темой инжиниринговых кадров и БАС.

"Надо сказать огромные слова благодарности Самарской области, которая организовала этот форум, он очень важен на современном этапе. Для того чтобы построить полноценную отрасль с использованием БПЛА, нам нужно привлечь сюда большое число людей-энтузиастов и создать отрасль с нуля. Не только отрасль производства БПЛА, но и отрасль их применения в гражданской сфере", — отметил Владислав Романцев, директор по стратегическому развитию, член совета директоров Группы компаний "ЭФКО".

Для представителей технологического предпринимательства и региональных центров инжиниринга состоялись образовательные семинары. Параллельно с основной программой форума состоялся Всероссийский хакатон ИИ "Живой код".

"Самарская область является одни из лидирующих регионов по направлениям инжинирингового и технологического предпринимательства. Уже более 50 местных компаний являются участниками Сколково, и мы видим рост интереса к грантовой поддержке, работе с индустриальными партнерами", — подчеркнула руководитель направления регионального развития Фонда "Сколково" Мария Махаева.

Условия для развития бизнеса в Самарской области формируются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Организаторами Форума выступили Правительство Самарской области, НК "Международный центр инжиниринга и инноваций", АНО "Агентство по технологическому развитию", Минпромторг РФ, ФБУ "Центр управления проектами в промышленности".

Олег Подольский, советник ректора АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035":

— Сегодня мы имеем дело с формированием новой национальной программы, которая касается новой для России сферы беспилотных летательных аппаратов. Это комплексный вопрос, связанный и с инженерией, и с эксплуатацией, и с программированием. Самое важное сегодня — выработка длительных треков подготовки кадров, начиная со школы. Нам нужно посмотреть на те состоявшиеся практики, на те инструменты и возможности, которые готово предоставить государство и интегрировать их в соответствующие стратегии, как на уровне регионов, так и на уровне отдельных организаций.

Андрей Яблоков, заместитель генерального директора НИЦ "Аэроскрипт", г. Санкт-Петербург:

— Мы создаем технологии для массового применения дронов. На форуме мы обсудили создание научно-производственного центра в Самарской области, то есть создание центра управления беспилотными воздушными судами, обсуждение площадок, которые будут необходимы, чтобы обеспечивать логистические операции дронов. Сегодня формируется пул партнеров, которые будут участвовать в этом проекте. Обсуждали летно-испытательный комплекс — как сделать так, чтобы дроны проходили испытания и уже летали для выполнения различных типов миссий: сельскохозяйственных, логистических и мониторинговых работ.