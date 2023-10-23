От Волги и до поселка: депутаты проверили готовность новых водоводов для Управленческого

Депутаты думы г.о. Самара, не так давно посетившие Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС), сегодня проверили готовность еще одного крупного проекта "РКС-Самара" - строительство двух водоводов диаметром 600 мм в поселок Управленческий.

Осмотр начали с начальной точки - первого подъема насосно-фильтровальной станции в Студеном овраге, где вода забирается из Волги и насосами поднимается на высоту 110 метров ко второму подъему на очистные сооружения. Там очищенная и подготовленная, она идет в резервуары чистой воды и затем в городскую распределительную сеть.

Депутатам показали здание новой насосной станции, которая будет поднимать волжскую воду еще выше и по новым трубам направлять ее к Управленческому. Попутно посмотрели защитное сооружение, признанное одним из лучших на региональном и окружном уровнях, а также многофункциональный класс для обучения и тренировок по ГО и ЧС.

По дороге к Управленческому посетили канализационную насосную станцию №19 - она отремонтирована и оформлена по производственным стандартам и сейчас служит, можно сказать, эталоном для остальных объектов такого плана.

Экскурсия завершилась неподалеку от самого поселка - на ул. С.Лазо и Волжском шоссе. Там депутаты осмотрели весь комплекс технологических зданий и сооружений, предназначенных для снабжения Управленческого мягкой волжской водой: насосную станцию, резервуары чистой воды, здание реагентного хозяйства.

Сейчас водоснабжение поселка осуществляется из подземных источников. "Подземная вода имеет повышенную жесткость и большое содержание железа, таковы гидрологические условия Самарского региона, - поясняет директор по качеству "РКС-Самара" Юлия Егорова, - современные технологии водоподготовки позволяют привести в норму содержание железа, но вот снизить жесткость очень сложно. Поэтому было принято техническое решение о строительстве водоводов для снабжения поселка именно водой из Волги".

Проект стоимостью 1,5 млрд рублей был реализован по инвестпрограмме "РКС-Самара": строительные работы завершены, проводятся гидравлические испытания и пуско-наладочные работы сетей, насосного оборудования. "Мы показали то, что уже сделано, чтобы и депутаты, и жители могли убедиться: вода уже здесь, - подчеркнул главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков. - Нам нужно теперь отработать технологическую цепочку смешения воды из скважин и из Волги и корректного переключения на новую схему водоснабжения поселка".

Председатель думы Алексей Дегтев отметил: "Обеспечение Управленческого мягкой волжской водой стратегически важно как для самих жителей, так и для будущего развития района, будущего строительства жилых и производственных зданий. Это большая победа для нашего города и региона. Продолжайте в том же духе".