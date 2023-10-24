Трещины, стертая разметка, косые дорожные знаки: Счетная палата Самарской области выявила нарушения при ремонте дорог в регионе

Счетная палата Самарской области проверила, насколько эффективно освоены бюджетные средства, выделенные в 2019-2023 годах на ремонт дорог, в том числе в рамках нацпроекта БКАД. Выяснилось, что некоторые объекты отремонтированы ненадлежащим образом.

Проверка затронула несколько объектов: мостовой переход "Фрунзенский" через реку (II этап от ул. Шоссейной до границы Самары), ремонт дороги Тольятти - Узюково - Димитровград на участке км 30+000 - км 46+740 в Ставропольском районе, реконструкцию Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. XXII Партсъезда. Всего на ремонт указанных объектов ушло 7,9 млрд рублей.

Счетная палата Самарской области обнаружила нарушения требований градостроительного и бюджетного законодательства РФ. Установлены недостатки при исполнении контракта минтрансом.

"Также после непродолжительной эксплуатации объектов обнаружены недостатки, допущенные при выполнении дорожных работ и выраженные в появлении трещин на проезжей части, отклонении от вертикали дорожных знаков, истирании дорожной разметки из термопластика", - прокомментировали в счетной палате.

Также в ведомстве заявили о нарушениях ФЗ "О закупках" в части приемки и оплаты невыполненных работ и нарушений условий контракта по срокам выполнения работ.

"Министерство осуществляло приемку работ, которые были выполнены с отклонениями от требований действующих государственных стандартов. При формировании видов и объемов, необходимых для выполнения дорожных работ на объекте, министерством не учтены предложения, изложенные в представлениях ГИБДД", - отмечается в сообщении.

По итогам контрольного мероприятия направлены представления об устранении выявленных нарушений министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области, руководителю департамента градостроительства Самары.

Направлено информационное письмо в следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области. Копия отчета о результатах контрольного мероприятия направлена в прокуратуру Самарской области, в Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Самарской области. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области и в Самарскую губернскую думу.