Житель Тольятти получил приз от "ЭнергосбыТ Плюс"

Сотрудники АО "ЭнергосбыТ Плюс" вручили жителю Тольятти приз за победу в акции "Офис в кармане" — смартфон. В целом энергокомпания отметила шестерых клиентов из Самарской области.

Напомним, что акция "Офис в кармане" проходила в Самарской области с 1 мая по 30 сентября 2023 года в два этапа. Главным ее условием был переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажного платежного документа. По итогам двух этапов компания определила 6 победителей. Каждый из них получил в качестве приза полезный гаджет. Всего условия акции выполнили свыше 34 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

"Благодарю всех клиентов компании, кто принял участие в данной акции и воспользовался преимуществами электронной квитанции. Отказ от бумажного платежного документа — это высокая защита персональных данных, оперативность получения информации о начислении и оплате. Кроме того, отказ от бумажного счета — это вклад в сохранение природы", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

Следить за актуальными акциями Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте samara.esplus.ru/promo/.