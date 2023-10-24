Житель Тольятти получил приз от "ЭнергосбыТ Плюс"

Сотрудники АО "ЭнергосбыТ Плюс" вручили жителю Тольятти приз за победу в акции "Офис в кармане" — смартфон. В целом энергокомпания отметила шестерых клиентов из Самарской области.
Напомним, что акция "Офис в кармане" проходила в Самарской области с 1 мая по 30 сентября 2023 года в два этапа. Главным ее условием был переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажного платежного документа. По итогам двух этапов компания определила 6 победителей. Каждый из них получил в качестве приза полезный гаджет. Всего условия акции выполнили свыше 34 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.
"Благодарю всех клиентов компании, кто принял участие в данной акции и воспользовался преимуществами электронной квитанции. Отказ от бумажного платежного документа — это высокая защита персональных данных, оперативность получения информации о начислении и оплате. Кроме того, отказ от бумажного счета — это вклад в сохранение природы", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Следить за актуальными акциями Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте samara.esplus.ru/promo/.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!