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Спорт

В Тольятти проходят всероссийские соревнования Специальной Олимпиады

ТОЛЬЯТТИ. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти состоялась церемония открытия Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по легкой атлетике и художественной гимнастике. В ней участвуют 356 спортсменов с нарушением интеллекта, которые представляют 25 регионов страны.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Соревнования Спецолимпиады проходят в Тольятти на новом легкоатлетическом манеже и в спорткомплексе "Олимп".

"Это событие всероссийского значения, которое еще раз подчеркивает, что спорт - территория равных возможностей. И я рад, что региону в очередной раз доверяют проведение всероссийских мероприятий, в данном случае в спортивной сфере", - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Самарскую область на Спартакиаде представляют 70 спортсменов. Специально для участия в этих соревнованиях им подарили новую экипировку в рамках совместной благотворительной акции ПФК "Крылья Советов" и одного из партнеров футбольного клуба.
Специальная олимпиада - это всемирное движение, занимающееся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и проведением соревнований для лиц с нарушениями интеллекта. В РФ развитием Специального олимпийского движения занимается общероссийская общественная благотворительная организация помощи инвалидам с умственной отсталостью.

Генеральный директор Специальной Олимпиады России Егор Лебедев рассказал, что с каждым годом количество участников соревнований возрастает.

"Растет и поддержка со стороны субъектов Российской Федерации. Очень приятно, что и в Самарской области есть поддержка от правительства региона. Здесь замечательные люди, Тольятти - замечательный город. Уверен, что ребята запомнят эти соревнования надолго и захотят приехать сюда снова", - сказал Егор Лебедев.

Самарской области доверено проведение Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады России с учетом наличия в регионе современной спортивной инфраструктуры, опыта организации крупных мероприятий и высокого уровня развития в губернии адаптивного спорта.

Соревнования продлятся до 26 октября.

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