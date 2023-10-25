Руководители "ЭнергосбыТ Плюс" провели встречу со старшими по домам Самарской области

АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с Квалификационным центром ЖКХ и энергетики Самарской области провел вебинар для председателей советов многоквартирных домов. Главной темой стал конкурс "Старший по дому - надежный партнер", призванный определить наиболее эффективных управдомов региона и продемонстрировать их наилучшие практики в управлении жилым фондом.

Руководители энергокомпании подробно рассказали о целях и сроках проведения акции, действующих номинациях, а также о ключевых критериях отбора победителей. В частности, жюри будет оценивать своевременность оплаты коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы в МКД, а также активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, например, переход на электронные квитанции.

"От грамотных действий председателя совета многоквартирного дома во многом зависит уют и комфорт в квартирах жильцов. Мы заинтересованы в эффективном взаимодействии с этими активистами и намерены отметить самых ответственных ценными призами", - рассказала директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Елена Тимшина.

Участники вебинара напомнили, что прием заявок на участие в конкурсе "Старший по дому - надежный партнер" проходит до 31 октября 2023 года. Направить свою заявку необходимо на почту samara@esplus.ru. После этого всем участникам будет предоставлен период с 1 ноября до 15 декабря, когда каждый из них сможет проявить свои организаторские таланты.

"Данный конкурс в нашем регионе проходит во второй раз. Он крайне полезен для председателей советов многоквартирных домов в части выстраивания конструктивного взаимодействия с ресурсоснабжающей организацией и обслуживающей организацией", - отметил руководитель регионального центра "ЖКХ-Контроль" Виктор Часовских.

Итоги конкурса "Старший по дому - надежный партнер" будут подведены в конце 2023 года. Следить за его новостями можно на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.