Руководители "ЭнергосбыТ Плюс" провели встречу со старшими по домам Самарской области

АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с Квалификационным центром ЖКХ и энергетики Самарской области провел вебинар для председателей советов многоквартирных домов. Главной темой стал конкурс "Старший по дому - надежный партнер", призванный определить наиболее эффективных управдомов региона и продемонстрировать их наилучшие практики в управлении жилым фондом.
Руководители энергокомпании подробно рассказали о целях и сроках проведения акции, действующих номинациях, а также о ключевых критериях отбора победителей. В частности, жюри будет оценивать своевременность оплаты коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы в МКД, а также активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, например, переход на электронные квитанции.
"От грамотных действий председателя совета многоквартирного дома во многом зависит уют и комфорт в квартирах жильцов. Мы заинтересованы в эффективном взаимодействии с этими активистами и намерены отметить самых ответственных ценными призами", - рассказала директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Елена Тимшина.
Участники вебинара напомнили, что прием заявок на участие в конкурсе "Старший по дому - надежный партнер" проходит до 31 октября 2023 года. Направить свою заявку необходимо на почту samara@esplus.ru. После этого всем участникам будет предоставлен период с 1 ноября до 15 декабря, когда каждый из них сможет проявить свои организаторские таланты.
"Данный конкурс в нашем регионе проходит во второй раз. Он крайне полезен для председателей советов многоквартирных домов в части выстраивания конструктивного взаимодействия с ресурсоснабжающей организацией и обслуживающей организацией", - отметил руководитель регионального центра "ЖКХ-Контроль" Виктор Часовских.
Итоги конкурса "Старший по дому - надежный партнер" будут подведены в конце 2023 года. Следить за его новостями можно на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!