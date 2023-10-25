Самарская губернская дума на пленарном заседании приняла 17 законов

Во вторник, 24 октября, под председательством Геннадия Котельникова состоялось тридцать первое пленарное заседание Самарской губернской думы VII созыва.

В нем приняли участие врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов, прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, представители правительства Самарской области, территориальных органов федеральных органов государственной власти, другие заинтересованные лица.

Повестка пленарного заседания думы включала 24 вопроса, из них на рассмотрение законодателей было вынесено 17 проектов законов Самарской области. По итогам голосования все 17 законопроектов были приняты и получили статус региональных законов.

Вопросы социальной поддержки жителей Самарской области постоянно контролируются парламентариями. Депутатский корпус областного заксобрания поддержал и принял сразу в двух чтениях два социально значимых региональных закона, внесенных губернатором Самарской области.

Так, первый из них приводит к единообразию льготы по оплате ЖКХ для медиков, педагогов и ряда других категорий, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Самарской области.

С 2005 г. на территории региона специалистам Государственной ветеринарной службы РФ, медицинским, педагогическим, социальным работникам, а также работникам учреждений культуры, проживающим и работающим в сельской местности, предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Размер компенсации варьируется.

Законом приводится к единообразию предоставление этим категориям граждан мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на электроснабжение. В соответствии с принятыми изменениями, врачам, педагогам, соцработникам, работникам культуры и ветеринарам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, будет компенсироваться 100% платы за электроэнергию, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления.

Второй закон расширяет условия предоставления налоговой льготы отдельным категориям налогоплательщиков в зависимости от мощности двигателя легкового автомобиля и количества транспортных средств одной категории, зарегистрированных на физическое лицо.

В частности, в новой редакции законодательно устанавливается фиксированная льгота в размере 1600 рублей для легкового транспортного средства стоимостью не более 10 млн рублей с мощностью двигателя от 100 л.с. до 200 л.с. для следующих категорий налогоплательщиков:

- ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий (в том числе СВО);

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации;

- Герои Советского Союза;

- Герои Российской Федерации;

- Герои Социалистического Труда;

- граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, орденом Мужества;

- инвалиды всех категорий;

- члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.

Ранее эта льгота распространялась лишь на транспортные средства с мощностью двигателя, не превышающей 100 л.с.

Согласно данным министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, количество легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (но не более 200 л.с.), принадлежащих вышеуказанным категориям, составляет около 13600 единиц, то есть их владельцы - потенциальные льготополучатели из социальных групп граждан.

Важно, что действие закона будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

"Я считаю, что задача любого депутата - во главу угла всегда ставить заботу об уровне жизни своих избирателей, знать, какие вопросы волнуют жителей, решать проблемы, поставленные перед ним людьми, - комментирует председатель губернской думы Геннадий Котельников. - Сегодня мы приняли два очень серьезных, социально значимых закона, инициированных главой нашего региона Дмитрием Игоревичем Азаровым.

Один из них, "О транспортном налоге на территории Самарской области", расширяет круг получателей налоговой льготы на личный транспорт. Теперь ею могут воспользоваться участники боевых действий (в том числе СВО), инвалиды, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, Герои Советского Союза, Российской Федерации, Социалистического Труда - владельцы личных автомобилей с мощностью двигателя до 200 л.с. Ранее льгота распространялась только на машины с мощностью двигателя, не превышающей 100 л.с.

Второй закон направлен на поддержку работников бюджетной сферы в сельской местности - врачей, учителей, соцработников, работников культуры, ветеринаров. Мы закрепили законодательно их право на 100% компенсации расходов на электроэнергию, подтвержденных показателями приборов учета, но не более установленных нормативов потребления.

Хочу отметить, что жители реагируют на это очень доброжелательно. А это самая важная оценка совместной работы команды губернатора, правительства Самарской области, депутатского корпуса Самарской губернской думы по улучшению качества жизни людей".