В Самаре пройдет фестивальный проект "Волжские сезоны-2023"

Фестивальный проект "Волжские сезоны-2023" пройдет в Самаре 29-31 октября. В программе - региональный смотр-конкурс детского и юношеского танца среди творческих коллективов Самарской области и мастер-классы от ведущих педагогов страны.

В рамках программы фестиваля 30 октября в 14:00 состоится гала-концерт "Русский балет" с участием мастеров балета, а также награждение победителей конкурса с участием народной артистки России Илзе Лиепа.

Спектакль "Мой отец Марис Лиепа" с участием народной артистки России Илзе Лиепа пройдет в 19:00. Это спектакль-исповедь, сотканный из личных воспоминаний, дневников и книг Мариса Лиепы.

31 октября в рамках фестиваля пройдет творческая конференция, посвященная личности педагога и наставника в сфере классического образования в области искусств с участием артиста балета, преподавателя, балетмейстера, народного артиста РФ Андриса Лиепы, артиста балета, балетмейстера, заслуженного артиста РФ Юрия Бурлаки, артистки балета, заслуженной артистки РФ Евгении Образцовой.