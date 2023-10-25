В Самаре пройдет фестивальный проект "Волжские сезоны-2023"

Фестивальный проект "Волжские сезоны-2023" пройдет в Самаре 29-31 октября. В программе - региональный смотр-конкурс детского и юношеского танца среди творческих коллективов Самарской области и мастер-классы от ведущих педагогов страны.
В рамках программы фестиваля 30 октября в 14:00 состоится гала-концерт "Русский балет" с участием мастеров балета, а также награждение победителей конкурса с участием народной артистки России Илзе Лиепа.
Спектакль "Мой отец Марис Лиепа" с участием народной артистки России Илзе Лиепа пройдет в 19:00. Это спектакль-исповедь, сотканный из личных воспоминаний, дневников и книг Мариса Лиепы.
31 октября в рамках фестиваля пройдет творческая конференция, посвященная личности педагога и наставника в сфере классического образования в области искусств с участием артиста балета, преподавателя, балетмейстера, народного артиста РФ Андриса Лиепы, артиста балета, балетмейстера, заслуженного артиста РФ Юрия Бурлаки, артистки балета, заслуженной артистки РФ Евгении Образцовой.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.