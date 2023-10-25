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Театр Культура

В Самаре пройдет фестивальный проект "Волжские сезоны-2023"

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фестивальный проект "Волжские сезоны-2023" пройдет в Самаре 29-31 октября. В программе - региональный смотр-конкурс детского и юношеского танца среди творческих коллективов Самарской области и мастер-классы от ведущих педагогов страны.

В рамках программы фестиваля 30 октября в 14:00 состоится гала-концерт "Русский балет" с участием мастеров балета, а также награждение победителей конкурса с участием народной артистки России Илзе Лиепа.

Спектакль "Мой отец Марис Лиепа" с участием народной артистки России Илзе Лиепа пройдет в 19:00. Это спектакль-исповедь, сотканный из личных воспоминаний, дневников и книг Мариса Лиепы.

31 октября в рамках фестиваля пройдет творческая конференция, посвященная личности педагога и наставника в сфере классического образования в области искусств с участием артиста балета, преподавателя, балетмейстера, народного артиста РФ Андриса Лиепы, артиста балета, балетмейстера, заслуженного артиста РФ Юрия Бурлаки, артистки балета, заслуженной артистки РФ Евгении Образцовой.

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